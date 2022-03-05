В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
1 час назад

Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией россиян

ТАССТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией соотечественников. Об этом в субботу заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Нечаев отметил, что посольство РФ регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения. Российские дипломатические учреждения в Германии работают в штатном режиме, несмотря на угрозы и оскорбления, отметил он.

"Российское посольство и консульские учреждения <...> работают в штатном режиме, - отметил он. - Конечно, вокруг немало демонстраций, пикетов многочисленных. Угрозы, оскорбления есть".

В Крыму рассказали о гонениях русских немцев в Германии

Дипломат обратил внимание, что германские правоохранительные органы "ведут себя корректно и последовательно и обеспечивают безопасность загранучреждений". "Попытки заходов на наши сайты есть, мы это все своими силами устраняем. Работаем в прежнем штатном режиме, включая консульский прием соотечественников", - добавил Нечаев.

Политика,Видео,Сергей Нечаев,
155
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители