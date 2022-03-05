Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией россиян

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией соотечественников. Об этом в субботу заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Нечаев отметил, что посольство РФ регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения. Российские дипломатические учреждения в Германии работают в штатном режиме, несмотря на угрозы и оскорбления, отметил он.

"Российское посольство и консульские учреждения <...> работают в штатном режиме, - отметил он. - Конечно, вокруг немало демонстраций, пикетов многочисленных. Угрозы, оскорбления есть".