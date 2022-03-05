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1 час назад

Источник: режим закрытия неба на юге России продлили до 14 марта

Елена Прошина

На юге России продлен режим закрытого неба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

Режим закрытия неба на юге России решили продлить
Фото: ТАССТАСС

Он будет действовать до 14 марта.

«Режим продлен до 03:45 мск 14 марта», — сказал собеседник агентства.

1 марта Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России. Мера должна была действовать до 8 марта. Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине.

Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиаперевозчикам рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов России над всей его территорией. Первыми запрет на полеты авиакомпаний РФ ввели Польша, Чехия и Болгария. Великобритания также внесла «Аэрофлот» в список санкций. С 27 февраля Германия закрыла воздушное пространство для России на три месяца. После начала военной операции фактически закрыто воздушное пространство Украины и Молдавии, частично на юге России и Белоруссии.

Политика,Минтранс РФ,Аэрофлот,Росавиация,ЕС,
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