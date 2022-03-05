Песков разъяснил задачи РФ в отношении Украины

Задача спецоперации России по демилитаризации Украины преследует цель не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Мы хотим добиться своих целей, первая из которых – демилитаризация Украины. Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины», - сказал он. Пресс-секретарь президента России отметил, что у Москвы нет целей разделить Украину.

По словам Пескова, Россия ждет третьего раунда переговоров с украинской стороной и надеется, что Киев прислушается к опасениям Москвы, что позволит прекратить военную операцию.

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошла вторая встреча делегаций России и Украины. По итогам переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей. Как ожидается, третий раунд переговоров состоится в ближайшие дни.