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15 минут назад

Песков заявил, что Россия не стремится разделить Украину на части

Елена Прошина

Задача спецоперации России по демилитаризации Украины преследует цель не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков разъяснил задачи РФ в отношении Украины
Фото: РамблерРамблер

«Мы хотим добиться своих целей, первая из которых – демилитаризация Украины. Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины», - сказал он. Пресс-секретарь президента России отметил, что у Москвы нет целей разделить Украину.

По словам Пескова, Россия ждет третьего раунда переговоров с украинской стороной и надеется, что Киев прислушается к опасениям Москвы, что позволит прекратить военную операцию.

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошла вторая встреча делегаций России и Украины. По итогам переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей. Как ожидается, третий раунд переговоров состоится в ближайшие дни.

Военная операция России на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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