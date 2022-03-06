Кадыров показал чеченский спецназ, готовый поехать на Украину

«Это легендарные спецназовцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД. Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней. Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события», — написал Кадыров.