В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
33 минуты назад

Кадыров показал чеченский спецназ, готовый поехать на Украину

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника.

Кадыров показал чеченский спецназ, готовый поехать на Украину
Фото: ТАССТАСС

«Это легендарные спецназовцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД. Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней. Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события», — написал Кадыров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков. Глава Чечни отметил, что погибшие сражались за безопасность своей страны, пишет RT.

Политика,Армия,Гражданская война,Ахмат Кадыров,Рамзан Кадыров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители