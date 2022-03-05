Песков прокомментировал работу Запорожской АЭС

Как отметил Песков, станция не подвергалась ударам и не была повреждена. «То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — заявил он. По его словам, станция продолжает работу в обычном режиме.