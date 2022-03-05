В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
53 минуты назад

Песков прокомментировал работу Запорожской АЭС

Lenta.ruLenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу Запорожской АЭС в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает ТАСС.

Песков прокомментировал работу Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Песков, станция не подвергалась ударам и не была повреждена. «То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — заявил он. По его словам, станция продолжает работу в обычном режиме.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Объекты АЭС взяты под охрану. Персонал продолжил плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

Политика,Игорь Конашенков,Дмитрий Песков,Минобороны России,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители