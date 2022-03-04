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1 час назад

Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против России

ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении РФ. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уголовный кодекс России дополняется новой статьей - "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Она распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением "мер ограничительного характера" в виде "введения или продления политических или экономических санкций" в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц.

Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы, принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Данная статья будет применяться в отношении граждан РФ, которые до этого в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Политика,Владимир Путин,
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