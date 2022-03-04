Небензя: Киев и Запад пытаются разжечь истерию, созвав СБ ООН

Киев совместно с Западом в очередной раз попытались искусственно создать истерию по поводу происходящего на Украине, созвав заседание Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.