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7 часов назад

Небензя: Киев и Запад пытаются разжечь истерию, созвав СБ ООН

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Киев совместно с Западом в очередной раз попытались искусственно создать истерию по поводу происходящего на Украине, созвав заседание Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя: Киев и Запад пытаются разжечь истерию, созвав СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодняшнее заседание - очередная попытка киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, а подпевают им в этом их западные покровители», – сказал Небензя.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос о призыве Украины об исключении РФ из СБ заявила, что “мы не видим, чтобы это происходило”.

Политика,Безопасность,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,Госдеп США,
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