Россия исключена из Совета государств Балтийского моря

Россию исключили из Совета государств Балтийского моря (СГБМ) из-за ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

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«Мы, министры иностранных дел и Верховный представитель [Европейского союза], решительно осуждаем вооруженную агрессию России против Украины», - говорится в заявлении, обнародованном МИД Латвии.

Согласно решению Совета, Россия отстраняется от заседаний, работы и проектов СГБМ и его рабочих органов «до тех пор, пока сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права не станет снова возможным».

Также СГБМ приостановил деятельность Белоруссии в качестве страны-наблюдателя.