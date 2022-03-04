Россия исключена из Совета государств Балтийского моря

Россию исключили из Совета государств Балтийского моря (СГБМ) из-за ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.
«Мы, министры иностранных дел и Верховный представитель [Европейского союза], решительно осуждаем вооруженную агрессию России против Украины», - говорится в заявлении, обнародованном МИД Латвии.
Согласно решению Совета, Россия отстраняется от заседаний, работы и проектов СГБМ и его рабочих органов «до тех пор, пока сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права не станет снова возможным».
Также СГБМ приостановил деятельность Белоруссии в качестве страны-наблюдателя.
Совет государств Балтийского моря — международная организация, учрежденная в 1992 году в Копенгагене. В Совет входят 11 государств-членов: Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия и Швеция. Среди задач СГБМ: воплощение целей устойчивого развития ООН, выполнение положений Парижского соглашения по климату, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, Палермского протокола и Конвенции ООН о правах ребенка и т.д.