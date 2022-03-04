В Кремле раскрыли содержание переговоров Путина и Шольца

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что РФ открыта к диалогу с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований», - говорится в сообщении.

Среди требований российской стороны: нейтральный и безъядерный статус Украины при обязательной демилитаризации страны, денацификация страны, признание российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной «спецоперации по демилитаризации и денацификации» Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.