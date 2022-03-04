Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

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В Уголовном кодексе (УК) РФ появится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом, если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

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Дискредитация ВС РФ

Госдума также ввела административную ответственность за дискредитацию ВС РФ. Законом предполагается введение ответственности за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридический лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность. Необходимые изменения в Уголовный кодекс РФ Госдума также внесла на заседании в пятницу.

Как отметил в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятые законы нужны для того, "чтобы информация для граждан доходила объективная, для того, чтобы защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа".

Политик подчеркнул, что эти два закона будут "незамедлительно направлены в Совет Федерации". "Сегодня состоится заседание <...> в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации закон ляжет на стол президенту РФ. А это значит, есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, понести наказание, причем очень жесткое. Хотелось бы, чтобы все понимали, общество понимало, что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду", - заключил Володин.

Призывы к санкциям против РФ

Госдума также единогласно приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, в том числе предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Уголовный кодекс РФ теперь будет дополнен новой статьей "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Она распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением "мер ограничительного характера" в виде "введения или продления политических или экономических санкций" в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы, принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.