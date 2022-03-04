В Кремле оценили отношения России и США

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «при всем желании» США сейчас сложно назвать партнерами РФ. Об этом пишет РИА Новости.

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«И партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании. Но в любом случае, каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине», - пояснил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, заблокировав, в том числе и активы ЦБ, и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.