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12 часов назад

В Кремле оценили отношения России и США

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «при всем желании» США сейчас сложно назвать партнерами РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле оценили отношения России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И партнерами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании. Но в любом случае, каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине», - пояснил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, заблокировав, в том числе и активы ЦБ, и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, главным условием завершения санкционного давления станет прекращение российской военной операции на Украине. При этом Россия, по ее словам, должна помочь отстроить Украину, а также признать ее суверенитет и территориальную целостность.

Политика,Санкции,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,ЕС,
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