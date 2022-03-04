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52 минуты назад

В Кремле заявили о важности «тишины» в переговорах с Киевом

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле убеждены в необходимости вести переговоры между Россией и Украиной «в тишине». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: переговоры делегаций Москвы и Киева должны вестись в тишине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что пока речи о подписании каких-либо документов по итогам переговоров нет. Он подчеркнул, что власти Украины ознакомлены с позицией России.

Пресс-секретарь президента добавил, что на переговорах делегации доносят свои позиции «четко и без лишних посредников».

«И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», - подчеркнул Песков.

Первые с начала украинского кризиса переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на первой встрече «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Украинские СМИ писали, что российская сторона потребовала от Украины внеблокового статуса, закрепленного на уровне парламента с проведением референдума, признания Киевом ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, а также «денацификации».

Второй раунд переговоров прошел в Брестской области. По его итогам стороны договорились о совместных гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей и доставки продуктов и лекарств.

Третья встреча должна состояться в ближайшие дни.

Политика,Дмитрий Песков,Комитет госдумы по международным делам,
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