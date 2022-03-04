Песков: переговоры делегаций Москвы и Киева должны вестись в тишине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины должны проходить в тишине. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

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По его словам, итоги переговоров между Москвой и Киевом не должны становиться предметом публичной огласки.

«И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», — уточнил Песков.

Также Песков прокомментировал слова члена российской делегации на переговорах с Украиной Леонида Слуцкого, сказавшего ранее о вероятном закреплении итогов переговоров на высшем уровне.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского главы, в настоящий момент не идет обсуждения каких-либо документов. На встрече члены российской делегации донесли до Украины видение ситуации, обратил внимание Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.