В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
13 часов назад

Песков заявил, что переговоры делегаций Москвы и Киева должны вестись в тишине

Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины должны проходить в тишине. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

Песков: переговоры делегаций Москвы и Киева должны вестись в тишине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, итоги переговоров между Москвой и Киевом не должны становиться предметом публичной огласки.

«И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», — уточнил Песков.

Также Песков прокомментировал слова члена российской делегации на переговорах с Украиной Леонида Слуцкого, сказавшего ранее о вероятном закреплении итогов переговоров на высшем уровне.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского главы, в настоящий момент не идет обсуждения каких-либо документов. На встрече члены российской делегации донесли до Украины видение ситуации, обратил внимание Песков.

Кремль предупредил о новых требованиях к Киеву из-за затягивания переговоров

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

Последние новости
Политика,Москва и Киев ,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
174
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители