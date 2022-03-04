Путин обратился к соседним странам

Президент РФ Владимир Путин призвал соседние страны «не нагнетать» и не портить отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что у Москвы нет недобрых намерений в отношении соседей, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что Россия лишь отвечает на негативные действия других стран.

«Мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», - заявил он.

Путин призвал задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и сотрудничать.

24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Присоединиться к санкциям отказалась Грузия. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции навредили бы национальным интересам - серьезный ущерб понесли бы виноделы, экспортеры, фермеры и сфера туризма.

«Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», - сказал он.

Также ограничительные меры отказалась поддерживать Молдавия. Глава МИД страны Николай Попеску назвал санкции «очень сложными решениями для более сильных и процветающих стран».