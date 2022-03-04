Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным

«Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине», — заявил Лукашенко.