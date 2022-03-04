Лукашенко рассказал о двухчасовом разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в пятницу, 4 марта, два часа разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лукашенко, в разговоре со своим российским коллегой он поднял вопрос гибридной войны, которую Запад развернул против Белоруссии. Глава государства выразил мнение, что экономические санкции против официального Минска останутся надолго.
«Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко высказался о возможных переговорах Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Лукашенко допустил личную встречу российского и украинского президентов. По его словам, он сошелся в этом мнении с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора.