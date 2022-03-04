Посольство РФ призвало США не лезть во внутренние дела страны

Посольство РФ призвало США не вмешиваться во внутренние дела России. Это заявление было сделано в ответ на комментарии Госдепа о мерах против российских СМИ. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на сообщение представительства в Facebook.

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Ранее в американском ведомстве заявили, что власти России «атакуют независимые СМИ». Речь идет об ограничении доступа к ресурсам «Эха Москвы» и «Дождя» (признан в России иностранным агентом).

Как говорится в сообщении, оба издания «с начала специальной военной операции на Украине» намеренно публиковали «заведомо ложные материалы» о характере и способах ведения боевых действий российскими солдатами.

«В нарушение законодательства "Эхо Москвы" и "Дождь" подстрекали к организации протестов в нашей стране, экстремизму и насилию», — сказано в публикации.

В посольстве РФ заявили, что американским коллегам сперва необходимо «научиться соблюдать собственные заповеди». Как пояснили в представительстве, цензура в американских СМИ достигла космических масштабов, а нетерпимость к инакомыслию стала нормой.

В российском посольстве также отметили, что нынешний конфликт на Украине был спровоцирован США и НАТО, так как они отказали России в гарантиях безопасности и продолжали поставлять на Украину оружие.