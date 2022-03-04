Москалькова рассказала, что украинская сторона готова делать для пленных

"Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову - ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах", - рассказала Москалькова.