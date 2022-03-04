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50 минут назад

Москалькова рассказала, что украинская сторона готова делать для пленных

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее коллега, омбудсмен Украины Людмила Денисова категорически, в грубой форме отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным, сообщает ТАСС.

Москалькова рассказала, что украинская сторона готова делать для пленных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову - ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах", - рассказала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Международный Красный Крест помочь российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине.

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