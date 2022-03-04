«Не верьте предателям»: Зюганов обратился к украинцам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что гражданам Украины ни в коем случае нельзя верить заверениям «европействующей элиты», которая клянётся в солидарности. Он назвал этих людей предателями, готовыми принести свой народ в жертву его злейшим врагам. По его мнению, главным препятствием на пути к восстановлению мира между Россией и Украиной стали националисты у власти в Киеве. Об этом он написал в своём Telegram-канале.