Захарова осадила западного журналиста после вопроса об операции на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга осадила западного журналиста после его вопроса об операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она призвала британского репортера телеканала Sky news «держать себя в рамках» после того, как он спросил: «Вы действительно не совершаете удары по гражданскому населению или вы просто лжете?»

«Еще раз вы в таком тоне зададите вопрос, я с вами вообще разговаривать не буду. Вы свою пропаганду будете адресовать вашим британским политикам, а здесь держите себя в рамках. Не можете, не умеете — не выдавайте себя за журналиста», — подчеркнула Захарова.

После того, как журналист попытался перебить ее, дипломат напомнила, что училась на факультете международной информации МГИМО и знает, как задавать вопросы, когда в них уже «ввинчивается» позиция.

По словам официального представителя, Минобороны изначально заявляло, что проводит кампании, нацеленные на военную инфраструктуру, а министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что жертвы среди вооруженных сил и гражданского населения, к сожалению, случаются.

Ранее Захарова сообщила, что украинские силовики-националисты используют граждан страны в качестве живого щита и намеренно размещают вооружения в жилых районах. Она подчеркнула, что украинская армия не только не проводит эвакуации гражданского населения, но делает все, чтобы мирные жители оставались в горячих точках как можно дольше.