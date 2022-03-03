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1 час назад

Мединский рассказал о трех блоках вопросов на втором раунде переговоров

Lenta.ruLenta.ru

Российская и украинская стороны обсудили все три блока вопросов, рассказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

Мединский рассказал о трех блоках вопросов на втором раунде переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, на российско-украинских переговорах в Белоруссии представители двух государств коснулись всех трех блоков тем, о которых говорилось ранее. Они договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения.

Как уточнил глава делегации, на втором раунде переговоров стороны смогли найти понимание по части вопросов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Это произошло после того, как Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) попросили у России помощи.

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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