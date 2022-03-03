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1 час назад

Делегации Украины и РФ завершили переговоры

Вероника Полынина

В Беловежской пуще завершился второй раунд российско-украинских переговоров, сообщает ТАСС.

Делегации Украины и РФ завершили переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Советник главы украинского президентского офиса Михаил Подоляк заявил по окончанию переговоров, что стороны договорились продолжить диалог, третий раунд переговоров будет организован в максимально короткие сроки.

Подоляк сообщил, что Москва и Киев достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств; обсудили возможность прекращения огня на период эвакуации граждан в местах, где она будет проводиться; договорились об организации специальных каналов связи для взаимодействия сторон при эвакуации мирных граждан.

Представители делегаций России и Украины пожали друг другу руки

При этом советник офиса президента Украины отметил, что Киев не получил результатов, на которые рассчитывал в ходе переговоров с РФ.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования. По его словам, соглашения, достигнутые Москвой и Киевом в ходе второго раунда, можно назвать «существенным прогрессом».

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Мединский,
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