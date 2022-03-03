Делегации Украины и РФ завершили переговоры

В Беловежской пуще завершился второй раунд российско-украинских переговоров, сообщает ТАСС.

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Советник главы украинского президентского офиса Михаил Подоляк заявил по окончанию переговоров, что стороны договорились продолжить диалог, третий раунд переговоров будет организован в максимально короткие сроки.

Подоляк сообщил, что Москва и Киев достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств; обсудили возможность прекращения огня на период эвакуации граждан в местах, где она будет проводиться; договорились об организации специальных каналов связи для взаимодействия сторон при эвакуации мирных граждан.

При этом советник офиса президента Украины отметил, что Киев не получил результатов, на которые рассчитывал в ходе переговоров с РФ.