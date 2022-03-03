Захарова объяснила специфику денацификации Украины

Меры по денацификации Украины, которые пройдут по модели Германии и Австрии, должны быть закреплены на законодательном уровне. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Захарова напомнила про меры, которые принимались силами СССР и его союзников на территории бывшего Третьего рейха. Она объяснила, что спецификой процесса была организация судебного процесса над арестованными нацистскими преступниками.

Дипломат также обратила внимание на то, что западные СМИ намеренно искажают смысл этого термина, представляя этот процесс как намерение «разъединить и уничтожить украинскую нацию». «Таков уровень пропаганды Запада. Изощренное извращение», — добавила Захарова. Она напомнила о том, что западные страны открыто поддерживали «нацистские тенденции» на Украине, называя это «проявлением культурной самобытности».

Ранее Захарова заявила, что украинские силовики-националисты используют граждан страны в качестве живого щита и намеренно размещают вооружения в жилых районах. Она подчеркнула, что украинская армия не только не проводит эвакуации гражданского населения, но делает все, чтобы мирные жители оставались в горячих точках как можно дольше.