Путин заявил о выплатах семьям погибших военных в Донбассе

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание Героя России за участие в специальной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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На заседании Совета безопасности России президент рассказал, что подписал указ о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно.

Он также сообщил, что членам семей военнослужащих, погибших в ходе операции на Украине, будут выплачены 7 421 000 рублей. Дополнительная выплата семьям погибших военных составит 5 млн рублей.

Раненые военнослужащие получат дополнительную выплату в размере 3 млн рублей.