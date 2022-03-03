Путин заявил о выплатах семьям погибших военных в Донбассе

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание Героя России за участие в специальной операции России на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
На заседании Совета безопасности России президент рассказал, что подписал указ о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно.
Он также сообщил, что членам семей военнослужащих, погибших в ходе операции на Украине, будут выплачены 7 421 000 рублей. Дополнительная выплата семьям погибших военных составит 5 млн рублей.
Раненые военнослужащие получат дополнительную выплату в размере 3 млн рублей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.