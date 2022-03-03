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13 минут назад

В ЛДПР рассказали о состоянии здоровья Жириновского

ТАССТАСС

Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, многие показатели пришли в норму. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы думской фракции либерал-демократов Александр Дюпин.

"Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", - сказал он.

9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Все это время его состояние оценивается как стабильное, представители ЛДПР неоднократно утверждали, что лидер партии не прекращает работу и идет на поправку.

В ЛДПР при этом регулярно опровергают сообщения анонимных источников об ухудшении состоянии главы партии.

Политика,Владимир Жириновский,Минздрав РФ,ЛДПР,
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