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19 минут назад

Путин заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом

ТАССТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

Путин назвал русских и украинцев одним народом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", - сказал Путин в четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов", - добавил президент РФ.

Политика,Владимир Путин,
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