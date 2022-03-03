Путин назвал русских и украинцев одним народом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.
"Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", - сказал Путин в четверг на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.
"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов", - добавил президент РФ.