Путин назвал русских и украинцев одним народом

"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов", - добавил президент РФ.