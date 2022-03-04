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29 минут назад

Нарышкин: Запад предпринимает попытки разрушить Россию

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что введение санкций против России со стороны Запада является попыткой уничтожить страну, сообщает ТАСС. "Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках разрушения нашего государства - его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде", - считает Нарышкин.

Нарышкин: Запад предпринимает попытки разрушить Россию
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

Он отметил, что у западных стран не хватает моральных усилий на прямое противостояние с Россией.

"Поскольку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попытаться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную блокаду. Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности", - пояснил Нарышкин.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил что операция на Украине предотвратит больший конфликт.

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