Нарышкин: Запад предпринимает попытки разрушить Россию

"Поскольку у США и их союзников нет ни возможности, ни духу попытаться сделать это в открытом и честном военно-политическом противостоянии, в ход идут подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную блокаду. Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности", - пояснил Нарышкин.