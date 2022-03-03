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18 часов назад

В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций

Вероника Полынина

Депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили призывать на военную службу в Донбасс участников незаконных акций против российской спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму.

В пояснительной записке к документу говорится, что «лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения», «должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории» Донецкой и Луганской народных республик.

«В этой связи законопроектом предлагается призывать на военную службу и направлять для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях против использования Вооруженных Сил», - заявили авторы законопроекта.

Ранее в Генпрокуратуре, МВД России и Следственном комитете предупредили, что все участники незаконных акций будут задержаны и привлечены к ответственности. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций также будут привлечены к ответственности. В СК призвали молодежь и студентов не поддаваться на призывы в соцсетях и предупредили, что «последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем».

Политика,Законопроекты,Андрей Луговой,Ярослав Нилов,МВД России,Следственный комитет,ЛДПР,Госдума,
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