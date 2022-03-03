История ограничений: почему санкции против России были всегда

Каждый день лента новостей пополняется сообщениями о новых и новых ограничениях, вводимых в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Какие-то санкции касаются макроэкономических составляющих, какие-то – простых потребительских сценариев, но все они одинаково неприятны, как неприятны любые ограничения. Все это так, но важно помнить, что зарубежные санкции появились не вчера и не сегодня – они были всегда, и в истории современной России, и даже задолго до ее возникновения. И со всеми этими вызовами страна в итоге справилась.

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От Ивана Грозного до атомной бомбы

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Обмен санкциями, внешнеполитическое давление и достижение экономических целей при помощи ограничений разного рода – изобретение далеко не новое. Достаточно сказать, что антироссийские санкции впервые обозначились как инструмент влияния еще в Средневековье.

В 1548 году по поручению Ивана Грозного в Европе завербовали 123 мастеров разных профессий, однако, несмотря на наличие разрешения от германского императора Карла V, в Россию умельцы так и не попали. Все они были арестованы властями Любека по просьбе руководства Ливонского ордена – государства крестоносцев на территории современных Эстонии и Латвии. Власти ордена и прибалтийских городов опасались усиления России в военном и экономическом плане. В этот же период началась и широкая информационная кампания, призванная очернить Россию в глазах населения.

Например, в ряде крупнейших европейских городов огромным тиражом были изданы "летучие листки", в которых рассказывалось: Московия – страна тьмы, "…русские дикари, варвары и царь у них совсем ужас … у него минимум 50 жен, как в турецком гареме, турки не являются самой страшной угрозой Европе по сравнению с русскими". Таким было начало.

Затем санкции на несколько веков утратили свою актуальность, но в середине 19 века антироссийские ограничения вернулись. К категории наиболее известных санкций того времени можно отнести запрет России иметь флот на Черном море, введенный условиями Парижского договора (1856 года) по окончанию Крымской войны. После революции объектом санкций стал уже Советский союз, который на протяжение практически всей своей истории находился под давлением США в части торговли и доступа к технологиям.

Можно предположить, что санкционное давление исчезло вместе с распадом СССР и переходом от строительства социализма к институтам демократии. Но это не совсем так. Действительно, на какое-то время ограничения отступили, но затем стали возвращаться. Поводом для нового конфликта с Западом стали ученые, которых заподозрили в сотрудничестве с Ираном в ракетной и ядерной областях. В 1998 году США внесли в санкционный список 10 российских научных учреждений, в том числе Московский авиационный институт, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, государственную хозрасчетную организацию "Главкосмос" и Балтийский государственный технический университет (бывший "Военмех"). Американским компаниям было запрещено напрямую или опосредованно получать от указанных российских организаций любые товары, технологии и услуги. К 2004 году санкции были сняты с пяти организаций, а в феврале 2010 года были отменены ограничения на сотрудничество с "Военмехом".

Магнитский, Крым и Трамп

Вплоть до 2012 года отношения России с Западом складывались не всегда безоблачно, но не обострялись до предела, за которым в ход идут санкции. Все изменилось после смерти в "Матросской тишине" юриста Сергея Магнитского, чья фамилия вскоре стала известна всему миру. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики.

Первоначально "Закон Магнитского", принятый в США, был направлен против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора. Позднее в санкционный список стали вносить и других персон, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире. Одновременно в США была отменена поправка Джексона-Вэника, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека и действовавшая с 1974 года.

В санкционный список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. При этом расследований или судебных разбирательств в отношении указанных лиц не проводилось.

Более масштабные ограничительные меры начали вводиться после присоединения Крыма к России в 2014 году. Первый пакет санкций со стороны США, ряда европейских государств, Канады, Новой Зеландии и Австралии был направлен на "предотвращение въезда на их территории физических лиц, ответственных за действия, которые подрывают территориальную целостность Украины и связанных с ними физических лиц, перечисленных в приложении". Евросоюз ввел свои санкции "в отсутствии деэскалационных мер Российской Федерации", чтобы положить конец насилию на востоке Украины.

В то же время Брюссель уточнил, что ЕС "по-прежнему готов отменить свои решения и вновь взаимодействовать с Россией, когда она начинает активно и недвусмысленно вносить свой вклад в поиск решения украинского кризиса".

Второй санкционный пакет, введенный в апреле 2014 года США и Евросоюзом, мотивировался обвинением России в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, — в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам. В результате 10 апреля Совет Европы приостановил право голоса российской делегации, а 28 апреля Штаты запретили деловые операции на своей территории семи россиянам, в том числе главе "Роснефти" Игоря Сечина, и 17 компаниям из РФ.

Наконец, третий пакет санкций появился летом того же года после крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", развалившегося в воздухе над территорией Украины. По мнению руководства ряда государств, причиной авиакатастрофы стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.

Новый виток ограничений поддержали США, Евросоюз и Канада. Штаты распространили запрет на операции на "Роснефть", "Новатэк", Газпромбанк и Внешэкономбанк. Вслед за Вашингтоном Евросоюз 25 июля официально расширил свои санкции еще на 15 физических и 18 юридических лиц, за которыми последовали еще восемь физических и три юридических лица 30 июля.

Поводом для очередного этапа в истории санкционного давления стали президентские выборы в США – по мнению американских демократов, миллиардер Дональд Трамп одержал победу в голосовании 2016 года благодаря вмешательству России. В результате в августе 2017 года Штатами был принят закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Закон закреплял ранее введенные санкции и делал их отмену или пересмотр невозможным без одобрения Конгрессом. Весной следующего года в соответствии с этим документом были введены финансовые санкции в отношении 13 российских хакеров и организаций.

Крымский мост, отравление Скрипалей и Навального

Постепенно санкции стали стандартным ответом практически на все происходящие события. В июле 2018 года Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, занимавшихся строительством Крымского моста.

"Благодаря своим действиям они поддержали укрепление контроля России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, что, в свою очередь, еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - пояснил свои действия Брюссель.

За несколько месяцев до этого вспыхнул новый скандал - в начале марта 2018 года британские СМИ сообщили, что проживающий в стране экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены сильнодействующим веществом. Обоих госпитализировали в критическом состоянии. В августе того же года "дело Скрипалей" стало основанием для очередных ограничений: Министерство торговли США ввело дополнительные санкции на экспорт двойного назначения в Россию. Также в сентябре того же года были подвергнуты санкции списки компаний космической и оборонной промышленности, а 29 западных стран и НАТО выслали в общей сложности не менее 149 российских дипломатов.

В марте 2019 года в ответ на международный инцидент в Керченском проливе, имевший место за полгода до этого, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло санкции против шести российских физических лиц и восьми компаний судостроительной отрасли. Очередной конфликт между Россией и Западом возник из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и его ареста после возвращения на родину.

"Мы разделяем озабоченность ЕС по поводу углубления авторитаризма России и приветствуем решимость ЕС ввести санкции против России при ее новых глобальных органах по правам человека", - сообщили в Вашингтоне, и в марте 2021 года ввели санкции в отношении 7 российских должностных лиц.

Второй пакет санкций, обнародованный в сентябре того же года, касался ограничения на "постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия". Дополнительные экспортные ограничения вводились американским министерством торговли "на связанные с ракетной и ядерной сферами продукцию и технологии".

Настоящее время

Обострение ситуации вокруг Украины привело к наращиванию санкционного давления в геометрической прогрессии. 21 февраля 2022 года был введен запрет для граждан США на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними. В последующие дни, 22 и 23 февраля, на фоне признания Россией указанных республик появился первый пакет санкций. США ввели ограничения против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА), против детей высших российских чиновников (Дениса Бортникова, Петра Фрадкова, Владимира Кириенко). Также был введен запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке.

В свою очередь, Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего 15 февраля 2022 года в поддержку обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Кроме того, ограничения затронули 27 физических и юридических лиц, сыгравших роль "в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" (в их числе оказались, например, министр обороны Сергей Шойгу и глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов). Финансирование российского правительства и Центробанка оказалось под запретом, а на ДНР и ЛНР наложили торговые и инвестиционные санкции. После начала спецоперации на Украине 24 февраля санкции существенно расширились и достигли своего пика. Вторым санкционным пакетом США осуществили блокировку активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами для банков ВТБ, "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка, а также ограничения на корреспондентские счета в США для Сбера.

В отношении ряда крупных российских компаний, в том числе "Газпрома", "Альфа-банка" и РЖД, были введены ограничения на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями. Кроме того, были ограничены импорт высокотехнологичной продукции и заимствования на рынках США и Европы для крупнейших российских государственных компаний. Вашингтон ввел ряд персональных санкций, подразумевающих заморозку активов, против ряда российских бизнесменов и государственных служащих.

Ограничения распространились в том числе на президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. ЕС также ввел персональные санкции в отношении высших должностных лиц России. Им сопутствовали ограничения против крупнейших банков, а в черный список ЕС, ставящий под запрет финансовые операции и сделки, попали "Алмаз-Антей", "Камаз", "Ростех", "Севмаш" и другие организации. В отдельный, "оборонный список ЕС", подразумевающий запрет на поставки товаров и технологии, а также оказание финансовой помощи, попали крупнейшие предприятия военной промышленности и ракетно-космического сектора.

Брюссель также запретил российским дипломатам, чиновникам и бизнесменам пользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС. Наконец, воздушное пространство большинства европейских стран было закрыто для российских авиакомпаний. Несколько дней спустя, 26 февраля, США, ЕС и Канада ввели общий пакет санкций, в соответствии с которым были заморожены резервы ЦБ РФ, находящиеся в банках стран G7 (половина резервов ЦБ), была отменена программа "золотых паспортов" для инвесторов из России, а часть российских банков отключили от системы SWIFT.

27 февраля Евросоюз объявил о запрете вещания Russia Today, Sputnik и их дочерних организаций на своей территории, закрытии неба ЕС для самолетов, связанных с Россией, заморозке активов высокопоставленных российских чиновников, представителей российской элиты, а также членов их семей и пособников, и об ограничении выдачи им "золотых паспортов". Немногим позже, 2 марта, ЕС объявил об отключении от SWIFT с 12 марта еще семи российских банков. Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро. Запрет касается физических или юридических лиц, организаций и органов в России, включая правительство и ЦБ, или для использования на российской территории. США, в свою очередь, объявили о введении блокирующих санкций против 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором, а также мер экспортного контроля в отношении нефтегазового оборудования. Затем свою позицию обозначили Южная Корея и Сингапур, которые ввели запрет поставок продукции военного и двойного назначения. Кроме того, южнокорейские власти заявили, что поддержат отключение российских банков от SWIFT.

Очень хотелось бы надеяться, что этот список санкций – окончательный, и хотя бы расширяться он больше не будет. Однако история показывает, что оснований для таких надежд не много. Согласно третьему закону Ньютона, также известному как закон равенства действия и противодействия, любые события не проходят бесследно. Для санкций найдутся контрсанкции, для ограничительных мер – зеркальный ответ, и так может продолжаться бесконечно. Другой вопрос, что в этой гонке ограничений очень важно не перейти грань разумного, не разрушить строившееся десятилетиями ради сиюминутного результата.