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1 час назад

«Тяжело дышать»: появились новые данные о состоянии Жириновского

Семён Капранов

Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, он находится на аппарате ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что политик в настоящее время находится в состоянии седации, или медикаментозного сна. Также сообщается, что у Жириновского сильное поражение и отек легких.

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«Лидеру ЛДПР до сих пор тяжело дышать, он постоянно находится на аппарате ИВЛ», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что политик заразился «омикроном». В партии заверяли, что, несмотря на болезнь их лидера, продолжают работать «в штатном режиме».

В начале недели в ЛДПР сообщили, что Жириновский постепенно идет на поправку и нуждается в реабилитации. Какими средствами лечат политика, в партии не в курсе.

В ЛДПР отказались говорить о состоянии здоровья Жириновского

Пресс-служба ЛДПР отказалась комментировать NEWS.ru сообщение Telegram-канала Shot о том, что лидер партии Владимир Жириновский до сих пор на ИВЛ, а его состояние остаётся стабильно тяжёлым. Также представители ЛДПР не стали рассказывать о здоровье политика.

Никак это прокомментировать не могу (публикацию Shot. — NEWS.ru). Пока без комментариев [по поводу здоровья Владимира Жириновского], — отметили в ЛДПР.

Страшные подробности состояния Жириновского: «Способен только на движение пальцами»

Что сейчас происходит с Владимиром Жириновским, неизвестно никому. Информация в Сети о здоровье политика весьма противоречивая. Если в партии ЛДПР говорят, что с мужчиной все хорошо, то другие источники уверяют, что Жириновский находится чуть ли ни на грани жизни и смерти.

Как пишет Telegram-канала Mash состояние политика критичное. Владимир Вольфович находится в коме и подключен к искусственной вентиляции легких. Медики вкалывают ему препарат норадреналин, что держать давление в норме. Они стараются сделать все, чтобы политик выжил.

«В таком состоянии он способен только на движение пальцами, руками и ногами — при просьбе», — говорит инсайдер.

Отметим, что Владимира Жириновского госпитализировали в больницу в начале февраля с диагнозом коронавирус. Его поместили в специальную Вип-палату. Ранее он сделал 7 вакцин от COVID-19 от разных производителей, однако это не спасло его от заражения. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевание. У Жириновского диабет, проблемы с сосудами, отит и анемия средней тяжести. А возраст замедляет восстановление организма. Будем надеется, что совсем скоро Владимир Вольфович выйдет на связь и успокоит коллег и поклонников.

В ЛДПР 26 февраля опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал информацию Mash об ухудшении состояния госпитализированного Владимира Жириновского. Он сообщил «Газете.Ru», что информация о подключении политика к ИВЛ не соответствует действительности и Жириновский находится в стабильном состоянии.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сказал Дюпин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

Жириновский 1 марта призвал к выполнению условий России на Украине

Фракция ЛДПР выпустила обращение в связи с ситуацией на Украине. В нём приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского. Он призвал занять жёсткую линию и требовать выполнения условий РФ по ситуации на Украине. Заявление распространила пресс-служба партии.

Надо обязательно занять жёсткую линию и требовать выполнения наших требований, — приводятся в заявлении слова Жириновского.

Также в тексте приводится история ситуации, которая, по версии ЛДПР, привела к нынешнему положению дел. Так, представители партии утверждают, что после распада СССР «враги России и Украины» надеялись, что странам не удастся восстановиться, однако оба государства сумели сделать это и наладили взаимовыгодное сотрудничество.

Однако подобное сближение не понравилось Западу, Вашингтон сделал ставку на националистов, которые, как утверждает ЛДПР, пришли к власти на Украине весной 2014 года. Сопротивление им оказали лишь жители Донецкой и Луганской областей.

После того, как них были брошены находившиеся на содержании украинских олигархов националистические батальоны, в стране «воцарился хаос», потому через восемь лет потребовалась военная операция РФ.

В связи с этим ЛДПР выражает поддержку армии России!... Мы понимаем, как важен для всей России в эти дни ваш боевой дух. Уверяем вас, в эти дни вся Россия с вами, — говорится в сообщении.

Заболевший Жириновский избежал новых санкций ЕС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заболевший коронавирусом, избежал новых санкций Евросоюза (ЕС). Документ со списком фигурантов ограничений опубликован на сайте ЕС, однако фамилии политика среди них нет.

При этом в список попали, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ограничения предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

Всего под санкции попали 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. В том числе в список попали члены возглавляемой Жириновским фракции ЛДПР, включая Ярослава Нилова, Дмитрия Свищева, Андрея Лугового.

Еще 27 физических лиц и организаций, «сыгравшие роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», также вошли в список.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил прошлогоднее выступление Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года. По его словам, у России есть некие символические даты, и лидер ЛДПР тонко чувствовал эту символику.

Владимир Жириновский был внесен в санкционный список Евросоюза 12 сентября 2014 года.

Политика,Андрей Луговой,Дмитрий Свищев,Ярослав Нилов,Петр Толстой,Константин Калачев,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Госдума,ЕС,
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