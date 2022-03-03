Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, он находится на аппарате ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что политик в настоящее время находится в состоянии седации, или медикаментозного сна. Также сообщается, что у Жириновского сильное поражение и отек легких.

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«Лидеру ЛДПР до сих пор тяжело дышать, он постоянно находится на аппарате ИВЛ», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что политик заразился «омикроном». В партии заверяли, что, несмотря на болезнь их лидера, продолжают работать «в штатном режиме».

В начале недели в ЛДПР сообщили, что Жириновский постепенно идет на поправку и нуждается в реабилитации. Какими средствами лечат политика, в партии не в курсе.

Пресс-служба ЛДПР отказалась комментировать NEWS.ru сообщение Telegram-канала Shot о том, что лидер партии Владимир Жириновский до сих пор на ИВЛ, а его состояние остаётся стабильно тяжёлым. Также представители ЛДПР не стали рассказывать о здоровье политика.

Никак это прокомментировать не могу (публикацию Shot. — NEWS.ru). Пока без комментариев [по поводу здоровья Владимира Жириновского], — отметили в ЛДПР.

Что сейчас происходит с Владимиром Жириновским, неизвестно никому. Информация в Сети о здоровье политика весьма противоречивая. Если в партии ЛДПР говорят, что с мужчиной все хорошо, то другие источники уверяют, что Жириновский находится чуть ли ни на грани жизни и смерти.

Как пишет Telegram-канала Mash состояние политика критичное. Владимир Вольфович находится в коме и подключен к искусственной вентиляции легких. Медики вкалывают ему препарат норадреналин, что держать давление в норме. Они стараются сделать все, чтобы политик выжил.

«В таком состоянии он способен только на движение пальцами, руками и ногами — при просьбе», — говорит инсайдер.

Отметим, что Владимира Жириновского госпитализировали в больницу в начале февраля с диагнозом коронавирус. Его поместили в специальную Вип-палату. Ранее он сделал 7 вакцин от COVID-19 от разных производителей, однако это не спасло его от заражения. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевание. У Жириновского диабет, проблемы с сосудами, отит и анемия средней тяжести. А возраст замедляет восстановление организма. Будем надеется, что совсем скоро Владимир Вольфович выйдет на связь и успокоит коллег и поклонников.

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал информацию Mash об ухудшении состояния госпитализированного Владимира Жириновского. Он сообщил «Газете.Ru», что информация о подключении политика к ИВЛ не соответствует действительности и Жириновский находится в стабильном состоянии.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сказал Дюпин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

Фракция ЛДПР выпустила обращение в связи с ситуацией на Украине. В нём приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского. Он призвал занять жёсткую линию и требовать выполнения условий РФ по ситуации на Украине. Заявление распространила пресс-служба партии.

Надо обязательно занять жёсткую линию и требовать выполнения наших требований, — приводятся в заявлении слова Жириновского.

Также в тексте приводится история ситуации, которая, по версии ЛДПР, привела к нынешнему положению дел. Так, представители партии утверждают, что после распада СССР «враги России и Украины» надеялись, что странам не удастся восстановиться, однако оба государства сумели сделать это и наладили взаимовыгодное сотрудничество.

Однако подобное сближение не понравилось Западу, Вашингтон сделал ставку на националистов, которые, как утверждает ЛДПР, пришли к власти на Украине весной 2014 года. Сопротивление им оказали лишь жители Донецкой и Луганской областей.

После того, как них были брошены находившиеся на содержании украинских олигархов националистические батальоны, в стране «воцарился хаос», потому через восемь лет потребовалась военная операция РФ.

В связи с этим ЛДПР выражает поддержку армии России!... Мы понимаем, как важен для всей России в эти дни ваш боевой дух. Уверяем вас, в эти дни вся Россия с вами, — говорится в сообщении.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заболевший коронавирусом, избежал новых санкций Евросоюза (ЕС). Документ со списком фигурантов ограничений опубликован на сайте ЕС, однако фамилии политика среди них нет.

При этом в список попали, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ограничения предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.

Всего под санкции попали 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. В том числе в список попали члены возглавляемой Жириновским фракции ЛДПР, включая Ярослава Нилова, Дмитрия Свищева, Андрея Лугового.

Еще 27 физических лиц и организаций, «сыгравшие роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», также вошли в список.

Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев объяснил прошлогоднее выступление Жириновского в Госдуме, в ходе которого он намекал на возможное начало военных действий 22 февраля 2022 года. По его словам, у России есть некие символические даты, и лидер ЛДПР тонко чувствовал эту символику.