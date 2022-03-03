Кремль предупредил о новых требованиях к Киеву из-за затягивания переговоров

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что затягивание Киевом переговоров приведет к тому, что у России появятся дополнительные требования к украинской стороне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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По словам российского президента, «задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены».

Путин сообщил коллеге из Франции, что спецоперация на Украине «идет по плану», и российские Вооруженные силы «делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан».

«Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов – не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», - говорится в сообщении Кремля.