Посол РФ заявила об угрозе высылки дипломатов из ЕС

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что допускает высылку российских дипломатов из европейских стран. Об этом сообщается в эфире «Россия--24».
«Но я не исключаю, что поскольку высылка дипломатов из Нью-Йорка произошла, я не исключаю, что какие-то подобные меры будут приняты и в отношении других европейских стран», - уточнила российский посол.
В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с высылкой российским дипломатов из стран Европы и Запада, не приводится.
Также Митрофанова подчеркнула, что в адрес посольства России в Болгарии угроз не поступало.
«Соотечественники здесь в полном порядке, их здесь очень много. Поэтому в этом плане ситуация здесь сильно разнится с теми, что, например, в Польше и Прибалтике происходит. Здесь этого нет», — подчеркнула она.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.