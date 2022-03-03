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1 час назад

Посол России в Болгарии Митрофанова не исключила высылки дипломатов РФ из стран Европы

Газета.Ru

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что допускает высылку российских дипломатов из европейских стран. Об этом сообщается в эфире «Россия--24».

Посол РФ заявила об угрозе высылки дипломатов из ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но я не исключаю, что поскольку высылка дипломатов из Нью-Йорка произошла, я не исключаю, что какие-то подобные меры будут приняты и в отношении других европейских стран», - уточнила российский посол.

В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с высылкой российским дипломатов из стран Европы и Запада, не приводится.

Также Митрофанова подчеркнула, что в адрес посольства России в Болгарии угроз не поступало.

«Соотечественники здесь в полном порядке, их здесь очень много. Поэтому в этом плане ситуация здесь сильно разнится с теми, что, например, в Польше и Прибалтике происходит. Здесь этого нет», — подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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