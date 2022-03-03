Лавров назвал санкции налогом на независимость

Санкции являются своего рода налогом на независимость, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
"Санкции - это своего рода налог на независимость", - сказал он.
Лавров указал, что Россия готова работать на всех направлениях, где есть встречная готовность вести дела на основе баланса интересов. "Я вас уверяю, что те страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под огромным давлением. Они сейчас говорят: "Мы должны страдать, лишь бы только проучить Россию", - добавил глава МИД РФ.
Лавров отметил высказывание представительницы США, которая сказала, что Вашингтон не хочет допускать слишком быстрого роста цен на нефть, потому что это будет выгодно России. "Понимаете, не потому что бензин будет дорогой на бензоколонках, а американский избиратель будет платить повышенную цену и тем самым испытывать негативное отношение к власти, а потому что это будет выгодно России", - отметил министр.
"То есть у них мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом, - добавил он. - Безусловно, это имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает из желания, еще раз подчеркну, не обеспечить свою безопасность, о безопасности Запада речи вообще не идет, а из желания использовать Украину как инструмент и как предлог для того, чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику".