Лавров назвал санкции налогом на независимость

"То есть у них мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом, - добавил он. - Безусловно, это имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает из желания, еще раз подчеркну, не обеспечить свою безопасность, о безопасности Запада речи вообще не идет, а из желания использовать Украину как инструмент и как предлог для того, чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику".