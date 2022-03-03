«Они петушатся»: Лавров высмеял заявления французских политиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недружественные высказывания французских политических деятелей о России, заявив, что они петушатся. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ну петух у французов национальный, так сказать, символ. Так петушатся они очень часто", – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина должна пройти процедуру денацификации по аналогии с Германией в XX веке. По его словам, в Сети можно найти видео, которые подтверждают, насколько свободно себя чувствуют неонацисты на Украине. В частности, он привел в пример шествия, участники которых носят портреты военных преступников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе удалось остановить распространение "российской пропаганды", назвав ложными утверждения о роли Запада в конфликте на Украине и целях российской спецоперации.

"Российские органы пропаганды недавно прекратили вещание в Европе", - сказал он в телеобращении к французам.

Глава государства заверил, что ни Франция, ни Европа, ни Украина, ни НАТО не хотели такого развития событий и, напротив, делали все, чтобы избежать столкновений.

"Это не конфликт между Западом с одной стороны и Россией с другой, как некоторые могли написать. На Украине нет ни баз, ни военных НАТО, это ложь. В отношении России никто не проявлял агрессию, она сама - агрессор", - утверждал он.

"Тем более это не то, что преподносит официальная пропаганда, это не война против нацизма", - считает президент Франции.

По словам Макрона, Вооруженные силы РФ "бомбят Киев и осаждают крупнейшие города [Украины]".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Макрона о целях российской спецоперации, призвала представителей Франции обратиться к материалам о фактах совершения преступлений украинской стороной в прошлом. В частности она напомнила о случае осквернения на Украине памятника жертвам Холокоста в Николаевской области страны, добавив, что подобных случаев насчитываются тысячи.

О спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Франция обещает России экономическое и финансовое противостояние, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире France Info.

«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую и финансовую войну», — сказал он, добавив, что Париж намерен добиваться разрушения российской экономики. По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Москва не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.

Заявление Ле Мэра следует общему курсу Запада, реализующего целый ряд экономических ограничений в ответ на объявленную 24 февраля российскую операцию в Донбассе, целью которой называли денацификацию Украины. Сам французский министр уже отмечал, что решения о санкциях принимаются в ЕС несмотря на то, что с трудностями придется иметь дело и самим европейским государствам.

С ограничениями столкнулись крупные российские банки, политики, бизнесмены, ряд государств также закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не верит, что российская операция нацелена на борьбу с нацизмом. По ее словам, за последние годы появились тысячи фактов, подтверждающих обратное. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что доказательств существования нацизма на Украине «не видел только тот, кто не хотел их видеть», подчеркнув, что Москва будет напоминать об этом.

По словам представителя российского МИД, за годы нахождения в «нормандском формате» французская сторона могла изучить материалы, представленные Москвой.

«Один только факт. Шестнадцатого сентября 2019 года украинские неонацисты осквернили фашистской свастикой памятник жертвам Холокоста на месте массового убийства 54 тысяч евреев в с. Богдановка Доманевского района Николаевской обл.», — написала Захарова, приведя также содержание оскорбительной записки украинских неонацистов с угрозами в адрес еврейского населения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в день памяти жертв Холокоста напомнил о реабилитации нацизма на Украине и призвал противодействовать попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны и Холокоста. Дипломат заявил, что бескомпромиссная борьба с национализмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью должны оставаться ключевыми приоритетами в международной повестке, ведь пропаганда русофобии, антисемитизма, других ксенофобских идей на сегодняшний день усиливается.

Россия в политическом плане не чувствует себя одинокой. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

"Мы не ощущаем политического одиночества", - сказал он.

РФ убеждена, что поступает правильно в ситуации с Украиной, сказал он.

"Мы убеждены, что мы поступаем правильно [в ситуации с Украиной]", - сказал он.

Россия в ситуации с Украиной оправданно встала на защиту своих интересов, отметил Лавров.

"У нас нет недостатка доброй воли, но наши интересы постоянно ущемлять самым грубым образом, создавая физические угрозы безопасности России, мы позволить не можем и не позволим", - указал глава дипведомства.

Лавров напомнил, что из Украины "давно делали "анти-Россию" и формировали из нее "активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского".

"Это была часть большой геополитической игры, - подчеркнул он. - В нынешней ситуации мы не можем сохранять угрозу".

Министр обратил внимание на позицию помощника президента США по национальной безопасности в 1977-1981 годах Збигнева Бжезинского, который утверждал, что "Россия с Украиной - это сверхдержава, а Украина без России - это вообще ничто, какая-то региональная держава".

"Он же, по-моему, сказал, что надо всячески использовать Украину для подрыва российских интересов, российского влияния, российской культуры, в том числе, отмечу особо, призвал использовать Украину для развала православия, что сейчас, в общем-то, активно делается, - продолжил он. - [Бывший] президент [Украины Петр] Порошенко начинал эту линию, президент [Украины Владимир] Зеленский ее продолжает".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в настоящее время ведется разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.

"Конечно, я уже упоминал, что президент Макрон проявляет инициативы, не раз общался лично, в том числе недавно, по телефону очень часто разговаривает с президентом Путиным. Сейчас, когда мы общаемся, по-моему, идет очередной телефонный разговор. Но мы будем только рады, если Франция на этот раз все-таки поможет достичь договоренностей, которые опираются на принципы, одобренные в рамках ОБСЕ и в целом в рамках международных отношений", - сказал он в ответ на вопрос французского телеканала TF1.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, что Москва и Вашингтон после «достижения дна» в отношениях оттолкнуться от него и пойдут вверх, но для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего США, передает ТАСС.

«То, что мы наблюдаем в последние дни — это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию. Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши», — сказал российский дипломат в эфире телеканала РБК.

По его словам, пока Россия видит со стороны Запада проявление «эгоцентризма, эгоизма, доведенного до полного абсурда», что и привело к кризису в Европе и в отношениях с Москвой.

Рябков добавил, что в последние дни Запад безудержно накачивает киевский режим вооружением, снаряжением, средствами связи. Он отметил, что это указывает на то, что западные политики перешли в алгоритм действий «все средства хороши».

При этом российский дипломат подчеркнул, что Россия по-прежнему готова вести диалог по вопроса безопасности и стратегической стабильности. И в Москве сожалеют, что Вашингтон решил притормозить этот процесс. Кроме того, Россия продолжает поддерживать каналы коммуникации с США и другими западными странами.

Он также выразил уверенность в том, что задачи, стоящие перед специальной военной операцией РФ на Украине, будут в полном объеме решены.

«И мы сможем все же, опираясь на здравый смысл и ответственность за происходящее, <…> начать движение к чему-то новому», — сказал Рябков.

Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая империя лжи – западное сообщество.

«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», – цитирует его РИА «Новости».