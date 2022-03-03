Лавров назвал западные санкции налогом на независимость

Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции Запада для России налогом на независимость. Об этом сообщает РИА Новости.
«...Если хотите, санкции - это своего рода налог на независимость», - сказал Лавров в интервью российским и западными СМИ.
При этом министр подчеркнул, что Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
«Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением», - сказал Лавров.
Ранее из-за ситуации на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России. Также экономические санкции активно применяют США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Турция, Южная Корея, Сингапур. Также от сотрудничества с Россией отказались многие американские и европейские компании.