Лавров назвал западные санкции налогом на независимость

Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции Запада для России налогом на независимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«...Если хотите, санкции - это своего рода налог на независимость», - сказал Лавров в интервью российским и западными СМИ.

При этом министр подчеркнул, что Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

«Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением», - сказал Лавров.