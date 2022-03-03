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3 часа назад

Лавров назвал западные санкции налогом на независимость

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции Запада для России налогом на независимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров назвал западные санкции налогом на независимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«...Если хотите, санкции - это своего рода налог на независимость», - сказал Лавров в интервью российским и западными СМИ.

При этом министр подчеркнул, что Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

«Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением», - сказал Лавров.

Ранее из-за ситуации на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России. Также экономические санкции активно применяют США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Турция, Южная Корея, Сингапур. Также от сотрудничества с Россией отказались многие американские и европейские компании.

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