Песков ответил на слухи о введении военного положения в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о возможном введении военного положения и запрете мужчинам призывного возраста выезжать за рубеж. Об этом пишет РИА Новости.

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Сегодня официальный представитель Кремля прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что в ряде регионов России может быть введено военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта нельзя будет уехать за границу.

«Нет, это «утки», это все в соцсетях. Ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее», - заметил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков призвал россиян «очень аккуратно относиться ко всей информации», чтобы не стать жертвами обмана.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.