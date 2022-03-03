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47 минут назад

Песков ответил на слухи о введении военного положения в России

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» слухи о возможном введении военного положения и запрете мужчинам призывного возраста выезжать за рубеж. Об этом пишет РИА Новости.

Песков ответил на слухи о введении военного положения в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня официальный представитель Кремля прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что в ряде регионов России может быть введено военное положение, а мужчинам призывного возраста после 8 марта нельзя будет уехать за границу.

«Нет, это «утки», это все в соцсетях. Ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее», - заметил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков призвал россиян «очень аккуратно относиться ко всей информации», чтобы не стать жертвами обмана.

Создан специальный законопроект по поддержке россиян

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент страны Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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