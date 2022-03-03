Кадыров признался в любви к украинцам

«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», - заявил Кадыров.