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4 часа назад

Кадыров признался в любви к украинцам

Алиса Селезнёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что любит украинский народ, но не любит тех, кто не дает украинцам нормальной жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Кадыров признался в любви к украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление глава Чечни сделал в ходе совместного прямого эфира с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», - заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что считает украинцев, русских и белорусов одним народом и не понимает, зачем власти Украины позволили разрушить это единство.

«Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно», - заметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий».

В военной операции принимают участие и чеченские военнослужащие. Ранее глава Чечни заявил, что за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев республики из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены. При этом он подчеркнул, что «фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики».

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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