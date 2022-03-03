Кадыров признался в любви к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что любит украинский народ, но не любит тех, кто не дает украинцам нормальной жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Такое заявление глава Чечни сделал в ходе совместного прямого эфира с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», - заявил Кадыров.
Он также подчеркнул, что считает украинцев, русских и белорусов одним народом и не понимает, зачем власти Украины позволили разрушить это единство.
«Почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места, такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно», - заметил он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий».
В военной операции принимают участие и чеченские военнослужащие. Ранее глава Чечни заявил, что за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев республики из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены. При этом он подчеркнул, что «фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики».