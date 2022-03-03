В МИД РФ назвали последствия западных санкций

Антироссийские санкции Запада нанесут ущерб по мировой экономике, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, выступая на Красноярском экономическом форуме, передает агентство «Прайм».
«Если ужесточать ситуацию вокруг России… в этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить», — подчеркнул он.
Панкин заявил, что в период ограничений Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться.
«Нас невозможно изолировать полностью… Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться», — отметил он.
Ситуация побудит уделять больше внимания развитию регионов Сибири, указал Панкин. По его словам, давление, оказываемое Западом, необходимо пережить. Панкин подчеркнул, что Россия не отказывается от экономического сотрудничества с Западом, однако смещение фокуса произойдет в отношении евроазиатского сотрудничества.
24 февраля Россия объявила о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого страны Запада стали объявлять о санкциях в отношении России.