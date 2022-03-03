В МИД РФ назвали последствия западных санкций

«Если ужесточать ситуацию вокруг России… в этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить», — подчеркнул он.