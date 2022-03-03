Появилась информация о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить продолжает лечение в больнице. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение», — поведал собеседник агентства.

Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Ранее политик Прежде чем заразиться COVID-19 сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.