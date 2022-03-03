Появилась информация о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает проходить продолжает лечение в больнице. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Он продолжает находиться в лечебном учреждении, проходит лечение», — поведал собеседник агентства.
Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Ранее политик Прежде чем заразиться COVID-19 сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.
В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу. При этом ЛДПР неоднократно пришлось опровергать слухи о смерти или ухудшении состояния Жириновского — по заявлению ряда источников, лидер партии находится на ИВЛ.