Захарова назвала ситуацию вокруг Украины результатом политики Запада

Нынешняя ситуация вокруг Украины совершенно вынужденная и является результатом политики Запада, который Россия пыталась предотвратить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Это преподносится как долгожданная, <...> вожделенная российская акция. Да это вынужденная ситуация! Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений", - подчеркнула дипломат.
"Вот это надо понять: [сложившаяся ситуация] вынужденная, абсолютно вынужденная, безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами", - сказала представитель российского дипведомства.
По словам Захаровой, Россия только отвечала на высылки дипломатов из США, сама таких планов никогда не имела. "Чем они занимались, кто высылал дипломатов? Россия - только в ответ", - добавила она.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.