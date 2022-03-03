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6 часов назад

Захарова назвала ситуацию вокруг Украины результатом политики Запада

ТАСС

Нынешняя ситуация вокруг Украины совершенно вынужденная и является результатом политики Запада, который Россия пыталась предотвратить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова назвала ситуацию вокруг Украины результатом политики Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это преподносится как долгожданная, <...> вожделенная российская акция. Да это вынужденная ситуация! Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений", - подчеркнула дипломат.

"Вот это надо понять: [сложившаяся ситуация] вынужденная, абсолютно вынужденная, безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами", - сказала представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, Россия только отвечала на высылки дипломатов из США, сама таких планов никогда не имела. "Чем они занимались, кто высылал дипломатов? Россия - только в ответ", - добавила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,
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