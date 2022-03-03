Захарова назвала ситуацию вокруг Украины результатом политики Запада

Нынешняя ситуация вокруг Украины совершенно вынужденная и является результатом политики Запада, который Россия пыталась предотвратить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Это преподносится как долгожданная, <...> вожделенная российская акция. Да это вынужденная ситуация! Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений", - подчеркнула дипломат.

"Вот это надо понять: [сложившаяся ситуация] вынужденная, абсолютно вынужденная, безальтернативная исключительно из-за позиции Запада, который занимался экспериментами", - сказала представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, Россия только отвечала на высылки дипломатов из США, сама таких планов никогда не имела. "Чем они занимались, кто высылал дипломатов? Россия - только в ответ", - добавила она.