Создан специальный законопроект по поддержке россиян

Внесенный в Госдуму России законопроект, касающийся защиты граждан страны в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, сообщает РИА Новости.
«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.
Законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора России. Речь идет об упрощении установленных законодательством разрешительных и лицензионных процедур, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Также предлагаются решения, касающиеся вопросов соцпомощи и обеспечения медикаментами, защиты прав россиян, вынужденно прекративших обучение в иностранных учебных заведениях.