Создан специальный законопроект по поддержке россиян

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.