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1 час назад

Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы

Елена Прошина

Внесенный в Госдуму России законопроект, касающийся защиты граждан страны в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года, сообщает РИА Новости.

Создан специальный законопроект по поддержке россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора России. Речь идет об упрощении установленных законодательством разрешительных и лицензионных процедур, регламентирующих осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Также предлагаются решения, касающиеся вопросов соцпомощи и обеспечения медикаментами, защиты прав россиян, вынужденно прекративших обучение в иностранных учебных заведениях.

Политика,Правительство РФ,
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