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1 час назад

Законопроект по защите россиян от недружественных действий внесён в ГД

News.ru

Проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями зарубежных государств и международных организацией внесён в Госдуму. Он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Власти разработали законопроект в защиту россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект федерального закона <...> разработан в целях защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон содержит в себе положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян, связанные с особенностями регулирования вопроса содействия занятости населения, его обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его, — сообщается в записке.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

В результате новых ограничений рубль рухнул, доллар стал стоить более 100 рублей. Об уходе с российского рынка объявили целый ряд компаний, включая Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson.

Политика,Владимир Путин,Ford,Госдума,Apple,ЕС,
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