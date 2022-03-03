Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским

«Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины... Даже когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита», - говорится в обращении Москальковой.