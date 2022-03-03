Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелет из-за участившихся провокаций и втягивания мирных жителей в боевые действия и использования их в качестве живого щита со стороны украинских военных, сообщает РИА Новости.
«Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины... Даже когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита», - говорится в обращении Москальковой.
Она призвала международные организации немедленно вмешаться в эту ситуацию». Москалькова сообщила, что получила несколько сообщений из Мариуполя.
«По имеющейся информации там на завод "Азов-сталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию в гибели людей», - сообщила уполномоченный.
Утверждается, что украинские власти принудительно удерживают в одной из школ людей, которые хотели уехать по гуманитарному коридору – 60 человек, из которых более половины женщины и дети.
«В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам», - отметила Москалькова. Также она получает информацию о минировании Приазовского государственного технического университета и подступов к нему.