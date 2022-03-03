«Будем напоминать»: Захарова ответила Макрону по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что российская операция не нацелена на борьбу с нацизмом. По словам дипломата, фактов нацизма за последние годы тысячи, «не видел их только тот, кто не хотел видеть». Она привела в пример случай 2019 года, когда на памятнике жертвам Холокоста в Николаевской области неонацисты нарисовали свастику и оставили оскорбительное послание.