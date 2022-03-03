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1 час назад

«Будем напоминать»: Захарова Макрону про отсутствие нацизма на Украине

News.ruиещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что российская операция не нацелена на борьбу с нацизмом. По словам дипломата, фактов нацизма за последние годы тысячи, «не видел их только тот, кто не хотел видеть». Она привела в пример случай 2019 года, когда на памятнике жертвам Холокоста в Николаевской области неонацисты нарисовали свастику и оставили оскорбительное послание.

«Будем напоминать»: Захарова ответила Макрону по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фактов нацизма за последние годы тысячи, не видел их только тот, кто не хотел видеть, но мы будем напоминать, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она пристыдила представителей Франции за нежелание ознакомиться с материалами, которые все эти годы предоставляла российская сторона.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что 38 стран передали данные о российских действиях на Украине в Международный уголовный суд. По словам дипломата, российское руководство должно быть привлечено к ответственности. Несмотря на эти заявления, большинство подписчиков раскритиковало министра за популизм и бездействие. Она также поприветствовала решение Генассамблеи ООН осудить действия России на Украине.

Политика,Спецоперация,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,МИД России,Генассамблея ООН,
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