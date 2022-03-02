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18 часов назад

В Госдуме не поверили в случайность оговорки Байдена про Украину

Вероника Полынина

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал неслучайной оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего украинский народ «иранским».

В Госдуме не поверили в случайность оговорки Байдена про Украину
Фото: ReutersReuters

Выступая в Конгрессе США с ежегодным посланием «О положении страны», Джо Байден заявил: «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».

По мнению Никонова, «человек, претендующий на управление всем миром», неслучайно допускает такие оговорки.

«Для Байдена что Иран, что Афганистан, что Украина – никакой разницы», - написал депутат в своем телеграм-канале.

Никонов выразил уверенность, что главная американская стратегия заключается в том, чтобы превратить Украину в «Афганистан для России», а вовсе не в том, «чтобы сделать Украину свободным и благополучным государством».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США и другие западные страны отреагировали на применение силы на Украине жесткими санкциями.

Политика,Санкции,Джозеф Байден,Вячеслав Никонов,Владимир Путин,Конгресс США,Госдума,
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