В Госдуме не поверили в случайность оговорки Байдена про Украину

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал неслучайной оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего украинский народ «иранским».

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Выступая в Конгрессе США с ежегодным посланием «О положении страны», Джо Байден заявил: «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».

По мнению Никонова, «человек, претендующий на управление всем миром», неслучайно допускает такие оговорки.

«Для Байдена что Иран, что Афганистан, что Украина – никакой разницы», - написал депутат в своем телеграм-канале.

Никонов выразил уверенность, что главная американская стратегия заключается в том, чтобы превратить Украину в «Афганистан для России», а вовсе не в том, «чтобы сделать Украину свободным и благополучным государством».