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18 часов назад

МИД России опроверг слухи о высылке американского посла

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о высылке американского посла Джона Салливана из Москвы. Об этом она сообщила РИА Новости.

МИД России опроверг слухи о высылке американского посла
Фото:  Shamil Zhumatov / Reuetrs Shamil Zhumatov / Reuetrs

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что российская сторона якобы заявила, что высылает посла США в ответ на депортацию своих дипломатов. По словам Захаровой, в Москве только вырабатывают ответные меры, и решение еще не принято.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Работники дипмиссии должны покинуть страну до 7 марта. Комментируя это решение, Захарова заявила, что данный шаг «не останется без ответа, необязательно симметричного».

Политика,Василий Небензя,Джон Салливан,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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