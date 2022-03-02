Лавров: США "построили" весь западный мир

США приструнили весь коллективный Запад, это не позволяет вести серьезный диалог по международной безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

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"Смотрите, какая истерика сейчас поднялась как по команде в отношении угроз российской безопасности прямо непосредственно на нашей границе. То, что сейчас США "построили", как у нас говорят, весь западный мир, все международные организации, где Запад имеет определяющие позиции, и пытаются сделать международный спорт, культуру заложниками своих усилий, не позволить свершиться справедливости в международных делах, начать серьезный разговор о той архитектуре безопасности в Европе, которая будет обеспечивать равноправие всех расположенных здесь государств", - отметил глава МИД РФ.

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Он подчеркнул, что Москва была готова к реакции Запада на признание ею суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и проведение спецоперации на Украине.

"Я не сомневался, что ЕС и, понятно, НАТО послушно последуют за Соединенными Штатами. Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока - 2". Даже если он будет вновь запущен - это, наверное, решать не нам, но независимо ни от чего, - уже сейчас ясно, что "Северный поток - 2" сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене: абсолютно подчиненное и несамостоятельное место", - акцентировал внимание Лавров.

Санкции вразрез с принципами

При этом, заметил он, несмотря на прогнозируемость санкций, Россия не считала, что они "охватят спортивное движение, культурный обмен, будут касаться контактов между людьми".

Министр напомнил, что раньше западные страны твердили о том, что рестрикции "не нацелены на простых людей", а якобы вводятся для давления на руководство отдельной стороны и изменения его поведения. "Сейчас вообще об этом никто не говорит. Контакты между людьми подверглись прямому запрету по инициативе западных стран, которые всегда ратовали за то, чтобы не было никаких препятствий для общения между гражданскими обществами. Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе когда они стали арестовывать активы и Центрального банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство", - дал оценку ситуации Лавров.