В Совфеде заявили о гонениях на российских деятелей культуры

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«Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра Ла Скала. По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра наш знаменитый Валерий Гергиев», — сказала она.

Матвиенко призвала обратить внимание, что речь идет о уникальных людях, которые являются носителями высоких достижений человеческой культуры, способными внести неоценимый вклад в продвижение диалога. «Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ», — возмутилась спикер Совфеда.

В заключении она добавила, что преподаватели иностранных вузов отказываются вести занятия с русскими студентами, а из некоторых учебных заведений их «изгоняют». Также она подчеркнула, что отменяются или вводятся запреты на гастроли театральных коллективов из России, показы отечественных фильмов.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Баварская государственная опера прекратила работу с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от российской военной спецоперации на Украине. По той же причине с Гергиевым расторг контракт Мюнхенский филармонический оркестр.