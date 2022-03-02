Россия и Украина обсудят прекращение огня на переговорах

На переговорах между российской и украинской делегациями будет обсуждаться вопрос прекращения огня. Об этом рассказал глава российской делегации, советник президента РФ Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

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«На российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться прекращение огня», - сказал Мединский.

Он сообщил, что второй раунд переговоров состоится в Беловежской пуще.

Российская сторона уже прибыла к месту переговоров, украинская – выехала из Киева, ее прибытие ожидается утром 3 марта. Российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины. В Белоруссии обеспечением безопасности занимаются белорусские спецслужбы.

Российская делегация прибыла на второй раунд переговоров в том же составе, что и на первый, состоявшийся в Гомеле 28 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.