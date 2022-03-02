Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта. Об этом заявил журналистам в среду помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед началом второго раунда переговоров с Украиной.

"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. <…> Ждем их завтра", - сказал он.

По его словам, делегации РФ и Украины вместе приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.

Российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины.

"На территории Белоруссии безопасность обеспечивали спецслужбы Белоруссии, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их [украинской делегации] перемещения по Украине", - сказал Мединский.