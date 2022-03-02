Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта. Об этом заявил журналистам в среду помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед началом второго раунда переговоров с Украиной.
"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. <…> Ждем их завтра", - сказал он.
По его словам, делегации РФ и Украины вместе приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.
Российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины.
"На территории Белоруссии безопасность обеспечивали спецслужбы Белоруссии, наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для их [украинской делегации] перемещения по Украине", - сказал Мединский.
Российская делегация прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, в котором была в прошлый раз.