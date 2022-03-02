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18 часов назад

Мединский прокомментировал выбор Беловежской Пущи для переговоров с Украиной

Lenta.ru

Беловежская Пуща как место для переговоров России и Украины было выбрано сторонами обоюдно. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский, комментируя соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Мединский объяснил выбор Беловежской Пущи для переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что состав российской делегации во втором раунде переговоров не поменялся.

По словам Мединского, стороны могут обсудить условия прекращения огня.

Глава российской делегации пояснил, что встреча с представителями Украины состоится утром в четверг, 3 марта.

28 февраля помощник президента России подчеркивал, что российская и украинская делегации на прошедших в Белоруссии переговорах нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть.

Политика,Выборы на Украине,Владимир Мединский,
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